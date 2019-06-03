Son Dakika Haberleri: Sudan'da ordu güçlerinden muhalif eylemcilere müdahale., ölü ve yaralılar var
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Sudan'da ordu güçlerinden muhalif eylemcilere müdahale., ölü ve yaralılar var

1 saat önce

Sudan'da güvenlik güçleri, başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir devam eden oturma eylemine son vermek içih harekete geçti.

Sudan'da ordu güçlerinden muhalif eylemcilere müdahale., ölü ve yaralılar var, System.String[]

Sudan'da güvenlik güçleri, başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir devam eden oturma eylemine son vermek içih harekete geçti.

Başkentte silah sesleri duyulurken, ölen ve yaralanlar olduğu bildiriliyor.

Sudan, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in geçen Nisan ayındaki darbeyle devrimsinden sonra bi Geçici Askeri Konsey tarafından yönetiliyor.

Eylemciler, ülkede iktidarı sivil bir yönetimin devralmasını talep ediyordu.

Eylemlere önderlik eden Sudan Odalar Birliği'nden yapılan kısa açıklamada, "Şimdi, oturma eylemini dağıtmak için bir girişim başlatıldı." denildi.

Görgü tanıkları, eylemcilerin barikatlar kurduklarını ve güvenlik güçlerini uzak tutmak için bu barikatları ateşe verdiklerini söyledi.

Twitter'da paylaşılan videolarda yaralanan insanlar görülüyor, ancak bu videolar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

En az bir kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Sudan Ordusu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Geçen ay eylemcilerin liderleri ve generallar, yeni yönetimin yapısı ve sivil yönetime geçiş için öngörülen üç yıllık süre üzerinde uzlaştıklarını duyurmuştu.

Ancak henüz, geçiş dönemindeki en yüksek karar mercii olacak konseyin yapısı üzerinde uzlaşamadıkları kaydedilmişti.

Konseydeki çoğunluğun, sivillerde mi yoksa askerlerde mi olacağı konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:49 
Hartum, Sudan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kraliyet gelini Meghan Markle için "Ahlaksız" diyen Trump, iddiaları yalanladı ABD'den İran'a dikkat çeken çağrı: Masaya oturmaya hazırız Venedik'te dev cruise gemisi kontrolden çıkıp yolcu gemisine çarptı! Yaralılar var Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:53:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da ordu güçlerinden muhalif eylemcilere müdahale., ölü ve yaralılar var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]