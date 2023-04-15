Sudan'da ordu güçleri ile isyancılar arasında çatışmalar başladı! Başkente çıkan tüm yollar kapatıldı - Son Dakika
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Sudan'da ordu güçleri ile isyancılar arasında çatışmalar başladı! Başkente çıkan tüm yollar kapatıldı

15.04.2023 15:31

Sudan'da ordu ve isyancılara karşı savaşmak amacıyla geçmişte milis yapılanma olarak kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki gerginlik çatışmaya dönüştü. Hartum'da havalimanında hava trafiği durdurulurken başkenti diğer kentlere bağlayan köprülerin tamamı ulaşıma kapatıldı. Ordudan yapılan açıklamada "HDK devlet ve milli güvenlik için isyancı güce dönüştü." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "söz savaşı", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüştü. Başkent Hartum'un Erkevit, Spor Kenti, Genelkurmay Başkanlığı ve Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahının bulunduğu bölgelerde silah sesleri yükseliyor.

HAVAALANI DAHİL BİRÇOK NOKTADA ÇATIŞMA VAR

Başkentin muhtelif bölgelerinde yerel saatle 09.30 gibi başlayan ağır makinalı silah seslerinin ardından yoğun duman yükseldiği görülüyor. Hartum Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde de yoğun hareketlilik mevcut ve çatışma sesleri işitiliyor. Umdurman, Bahri ve kuzeydeki Meravi kentlerinde de çatışma sesleri duyuluyor. Havalimanında hava trafiği durdurulurken başkenti diğer kentlere bağlayan köprülerin tamamı ulaşıma kapatıldı. Görgü tanıkları, Hızlı Destek Kuvvetlerinden bir grubun devlet televizyonunun çevresini kuşattığını bildirdi.

Ordu, yaptığı son açıklamada HDK'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ordu karargahını ele geçirdiği iddialarını yalanladı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı

ORDU, HDK'Yİ İSYANCI GÜÇ İLAN ETTİ

Sudan ordusu, sabah saatlerinden bu yana çatışma yaşanan Hızlı Destek Kuvvetlerinin devlet ve milli güvenlik için tehdit oluşturan "isyancı güce" dönüştüğünü bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "HDK, Spor kenti çevresinde ve diğer noktalarda güçlerimize yönelik saldırı girişiminde bulunmuş ve HDK'nin ihanet hareketine silahlı kuvvetlerimiz karşılık veriyor. HDK, devlet ve milli güvenlik için isyancı güce dönüştü. Şu anda silahlı kuvvetler ile isyancı Hızlı Destek Güçleri arasında stratejik noktalarda çatışmalar yaşanıyor. HDK, isyankar davranışlarını örtbas etmek için onlara saldırdığına dair yalanlar yayıyor."

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı

HDK: VATANDAŞLARI YANIMIZDA DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

HDK'den yapılan açıklamada ise "Güçlerimize eş zamanlı düzenlenen saldırıların adından kendimizi müdafaa ediyoruz. Kazanımları korumak için vatandaşları yanımızda durmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı. Öte yandan Hızlı Destek Kuvvetleri, Meravi Havaalanı ve Askeri Hava Üssü ile Hartum Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı

TÜRK BÜYÜKELÇİĞİLİNDEN "EVDE KALIN" UYARISI

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istendi. Açıklamada, "Başkent Hartum'un çeşitli bölgelerinde ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasında çatışmalar çıktığı anlaşılmaktadır. Durum normale dönünceye kadar vatandaşlarımızın sokağa çıkmayıp evlerinde kalmaları ve zorunluluk haricinde ülke içinde seyahatten kaçınmaları tavsiye olunur." uyarısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile HDK arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.

HDK'nin tamamen orduya entegrasyonuyla tek ve milli bir ordu kurulması ve ordunun da ticari ve siyasi faaliyetleri bırakıp kışlaya çekilmesi gibi maddeleri kapsayan güvenlik reformu, 2021'den bu yana süren yönetim krizi ve asker-sivil anlaşmazlığını çözmek için 5 Aralık 2022'de imzalanan çerçeve anlaşmanın en önemli maddeleri arasında yer alıyor.
Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, HDK'nin mevcut yapısının değiştirilerek orduya katılması konusunda ısrarla açıklamalar yaparken HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da entegrasyona karşı çıkmadıklarını ancak bunun tamamen sivil bir yönetimin çatısı altında gerçekleşmesini istediklerini ifade ediyor.

İSYANCILARA KARŞI SAVAŞMALARI İÇİN OLUŞTURULMUŞTU

HDK, eski rejim döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Sudan ordusu, "paralel ordu" gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin ve bazı mevkilerde konuşlanmasının güvenlik riski ve tehdidini artırdığını, bunun ordunun izni dışında yapılan kanunsuz bir eylem olduğunu açıklamıştı. HDK ise ordunun parçası olarak yasa gereği rutin görevlerini yerine getirdiklerini, orduyla tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalıştıklarını ileri sürerek iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA
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