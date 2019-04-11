Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ordu Karargahında Silah Sesleri

Sudan'da Ordu Karargahında Silah Sesleri

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri duyuldu.

Sudan'da Ordu Karargahında Silah Sesleri, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri duyuldu.

Karargahın çevresinde bulunan görgü tanıkları, silah seslerinin birkaç dakika sürdüğünü belirtti.

Silah seslerinin bir çatışmadan mı yoksa ordunun iktidara el koyduğu yönündeki haberlerin sevinç ifadesinden mi kaynaklandığı bilinmediği kaydedildi.

Sudan basınındaki haberlere göre, ordunun bu sabah devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:52 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanlığı, Hartum, Sudan, Güncel
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