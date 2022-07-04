Sudan'da ordu, "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacak - Son Dakika
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Sudan'da ordu, "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacak

04.07.2022 21:19

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, askerin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti...

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, askerin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini açıkladı.

Burhan, devlet televizyonundaki ulusa sesleniş konuşmasında, ordunun, siyasi ve devrimci güçler ile diğer ulusal bileşenlerin geçiş döneminin gereklerini yerine getirebilmeleri amacıyla bir teknokrat hükümeti kurabilmeleri için üçlü mekanizma tarafından kolaylaştırılan diyaloğa katılmayacağını, teknokrat hükümetinin tesisi ile Egemenlik Konseyinin lağvedilmesinin ardından yeni kurulacak hükümetle mutabakat halinde ordu ve bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri liderliğinde güvenlik ve savunmadan sorumlu olacak Yüksek Savunma Konseyi kurulacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da ordu, 'üçlü mekanizma' himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'da ordu, "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacak - Son Dakika
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