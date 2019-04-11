- Sudan
'da ordu yönetime el koydu
Geçici hükümetin başına genelkurmay başkanı geçti
HARTUM - Sudan ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i darbe ile düşürerek ülkede yönetime el koydu. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul geçici askeri hükümetin başkanı oldu.
Sudan'da hükümete karşı haftalardır süren gösterilerin ardından Sudan ordusu bu sabah devlet televizyonunu kuşattı ve bazı askerler televizyon binasına girdi. Ordu, eski Savunma Bakanı Abdelrahim Muhammed Hüseyin
, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi Başkanı Ahmed Harun, Başkan Yardımcısı Awad el-Caz ve diğer üst düzey hükümet görevlilerini tutukladı.
Sudan'ın başkenti Hartum
'da uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Halk konuyla ilgili açıklama beklerken Sudan devlet televizyonu milli marş ve kahramanlık marşları çalıyor.
Devlet televizyonu, ordunun kısa bir süre sonra açıklama yapacağını duyurdu. Medya kaynakları da ordunun geçici bir hükümet kurmak için hazırlandığını duyurdu.
Hafta sonundan beri halk Hartum'un merkezinde Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in bulunduğu bölgede, Savunma Bakanlığının önünde gösteriler yapmıştı. Salı günü göstericileri korumak isteyen askerlerle onları dağıtmak isteyen güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmış, çatışmalarda 6'sı ordu mensubu olmak üzere 11 kişi ölmüştü.
Ekonomik kiriz sebebiyle hükümetin ekmek fiyatlarını artırma teşebbüsü üzerine Sudan'da 19 Aralık
'tan beri gösteriler sürüyordu.
Muhalefet başkanları, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in 30 yıla yakın yönetimine son verip demokrasiye geçmek için yapılacak görüşmelerde ordudan arabuluculuk yapmasını istemişti.