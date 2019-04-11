Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ordu Yönetime El Koyması (2)

Sudan'da Ordu Yönetime El Koyması (2)

1 saat önce

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Sudan Yüksek Askeri Konseyinin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmasının ardından göstericiler sevinç gösterisinde bulundu.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Sudan Yüksek Askeri Konseyinin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmasının ardından göstericiler sevinç gösterisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel
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