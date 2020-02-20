Sudan'da ordudan tasfiyeler protesto edildi - Son Dakika

Sudan'da ordudan tasfiyeleri protesto eden binlerce kişiye polisin göz yaşartıcı gazla ve copla müdahalesinde yaralananlar oldu.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında toplanan binlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etti.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde çok sayıda eylemci boğulma tehlikesi atlattı, bazı göstericiler cop darbeleriyle yaralandı.

Sudan ordusu, Cumhurbaşkanlığı ve ordu karargahı çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında ulaşıma kapatılan Cumhurbaşkanlığına çıkan yollarda kovalamaca yaşanıyor.