Sudan'da ordudan tasfiyeleri protesto gösterilerinde 46 kişi yaralandı - Son Dakika

Sudan'da devrim yanlısı subayların da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin ordudan tasfiyesinin protesto edildiği gösterilerde 46 kişi yaralandı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalesinde vücutlarının çeşitli yerlerine gaz kapsülü isabet etmesi sonucu 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Komite olaylarda ölen olmadığını kaydetti.

Yerel medyaya açıklama yapan güvenlik kaynakları ise olaylarda 25 polisin de yaralandığını aktardı.

Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması üzerine göstericiler taşla karşılık vermişti.

Sudan hükümeti ise aşırı şiddet kullanılmasını araştıracağını ve sorumluların yargılanacağını duyurdu.

Dün öğle saatlerinde başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında toplanan binlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın devrim taraftarı subayların da aralarında olduğu çok sayıda ismi emekliye sevk etmesini protesto etmişti. Gösteriler gece geç saatlere kadar başkentin farklı noktalarında sürmüş, bazı yollar barikatlarla trafiğe kapatılmıştı.

Protestocular ordu ve hükümetten, zorla emekliye sevk edilen subayların görevlerine iadesi, milis yapının ortadan kaldırılması, askeriyenin yeniden yapılandırılması ve eski rejim unsurlarının ordudan tasfiye edilmesini istiyor.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde çok sayıda eylemci boğulma tehlikesi atlatmış, bazı göstericiler cop darbeleriyle yaralanmıştı.

Devrimi destekleyen subayların da olduğu 74 isim emekli edilmişti

Orgeneral Burhan'ın salı günü yayımladığı kararname ile Aralık 2018 devrimine taraf olduğunu beyan eden, ordu karargahı önündeki protestoculara destek çıkan aralarında Teğmen Muhammed Sıddık İbrahim ve Binbaşı Süleyman Babekir'in de aralarında olduğu 74 subay ordudan emekli edilmişti.

Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesine yol açan halk protestolarının organizatörü Sudan Meslek Odaları Birliği ve Direniş Komiteleri, "Sudan ordusunun onurunu korumak" sloganıyla Sudanlıları Cumhurbaşkanlığı önünde toplanmaya çağırmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı gösterilerin başlamasının ardından mahallelerde örgütlenen Direniş Komiteleri, Beşir iktidarını deviren eylemlerde kitlelerin yönlendirilmesinde önemli rol üstlendi.

Darbeye giden süreç ve protestocuların ordu karargahı önünden güç kullanılarak dağıtılması

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan 2019'da sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti başlatan muhalif göstericiler, 3 Haziran 2019'da güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtılmış, olayda Sağlık Bakanlığına göre 61, muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.