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Sudan'da ordunun bileşenleri anlaşmazlık iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sudan'da ordunun bileşenleri anlaşmazlık iddialarını yalanladı

05.06.2021 18:56
Sudan'da ordunun bileşenleri anlaşmazlık iddialarını yalanladı, System.String[]

Sudan'da askerin liderlik ettiği Egemenlik Konseyi ve orduya bağlı Hızlık Destek Kuvvetleri (HDK), iki taraf arasında anlaşmazlık ve gerilim yaşandığına dair iddiaları reddetti.

Sudan'da askerin liderlik ettiği Egemenlik Konseyi ve orduya bağlı Hızlık Destek Kuvvetleri (HDK), iki taraf arasında anlaşmazlık ve gerilim yaşandığına dair iddiaları reddetti.

Egemenlik Konseyi Medya Danışmanı Tuğgeneral Tahir Ebu Hace ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Sözcüsü Tuğgeneral Cemal Cuma Adem, yaptıkları yazılı açıklamalarla, askeri bileşenler arasında anlaşmazlık ve ayrılık iddialarını yalanladı.

Tuğgeneral Hace, "Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında gerginlik olduğuna dair bazı medya organlarında çıkan haberler asılsızdır. İki taraf tam bir uyum ve ahenk içinde çalışmaktadır. Söylentiler fitne çıkarmak içindir ve bu, medeni şekilde gerçekleştirilen 3 Haziran gösterilerinin ardından bazı tarafların kötü planlarının boşa çıkması üzerine yaşadıkları hüsranı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

HDK Sözcüsü Tuğgeneral Cemal Cuma Adem de yaptığı açıklamada "Hızlı Destek Kuvvetleri, halkın silahlı kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır, devrimin koruyucusu olmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan basınında dün HDK'ye bağlı birliklerin başkent Hartum'da savaş hazırlığında olduğu ve bu durumun askeri bileşenler arasındaki gerginliği tırmandırdığı iddia edilmişti.

Öte yandan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ise başkent Hartum'da bir programda yaptığı konuşmada, Sudan devrimindeki rolüne rağmen siyasi entrikaların kurbanı olduğunu söyledi.

Dagalu, eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesinde belirleyici bir rol oynadığını ve Aralık Devrimi'ni desteklediğini vurguladı.

Dagalu, "Güvenlik Konseyi'nde eski rejimin ileri gelenlerinin planlarına karşı çıkan tek kişiyim. Hepsi (demokrasi yanlısı) oturma eylemini dağıtmaya çalışıyordu. Biz olmasaydık Beşir şimdiye kadar iktidarda olurdu. Onu yakaladık ve ev hapsine aldık. Ben değişimin sebebiydim ve halkın yanında durdum ama şimdi halk düşmanı oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Dagalu ve liderli olduğu HDK, 3 Haziran'da başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki barışçıl göstericileri şiddet kullanarak dağıtmakla suçlanıyor.

Dagolu, bazı güçlerinin birtakım çevrelerce kandırıldığını ve bilgisi dışında kullanıldığını söylemişti.

3 Haziran olayları

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ülke siyasi kriz ortamına sürüklenmişti ve Askeri Geçiş Konseyi yönetime el koymuştu.

Muhalif göstericiler, Hartum'daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutmaya başlamıştı.

Askeri üniformalı silahlı kişiler, 3 Haziran 2019'da, ordu karargahı çevresindeki protestocuları gerçek mermi kullanarak dağıtmıştı.

Çıkan olaylarda 87 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Haziran, Hartum, Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da ordunun bileşenleri anlaşmazlık iddialarını yalanladı - Son Dakika


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