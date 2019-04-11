Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması

Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması

23 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Sudan'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili olarak, 2 yıl ülkeyi yönetecek bir askeri konseyin halkın değişim talebine yanıt olmadığını belirtti.

Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Sudan'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili olarak, 2 yıl ülkeyi yönetecek bir askeri konseyin halkın değişim talebine yanıt olmadığını belirtti.

Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'ın vatandaşlarının bir süredir değişim çağrısı yaptığını ifade ederek, "Ancak bu gerçek bir değişim olmalı. 2 yıl ülkeyi yönetecek bir askeri konsey buna bir yanıt değil." ifadesini kullandı.

Kapsayıcı bir sivil liderliğe hızlı bir şekilde geçilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Hunt, ayrıca daha fazla şiddetin yaşanmasının da önüne geçilmesini istedi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, gün içinde ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:12 Kaynak: AA
Twitter, İngiltere, Sudan, Güncel
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