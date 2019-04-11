Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması
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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Sudan'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili olarak, 2 yıl ülkeyi yönetecek bir askeri konseyin halkın değişim talebine yanıt olmadığını belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:12 Kaynak: AA
Jeremy Hunt, Sudan
'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili olarak, 2 yıl ülkeyi yönetecek bir askeri konseyin halkın değişim talebine yanıt olmadığını belirtti.
Hunt, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'ın vatandaşlarının bir süredir değişim çağrısı yaptığını ifade ederek, "Ancak bu gerçek bir değişim olmalı. 2 yıl ülkeyi yönetecek bir askeri konsey buna bir yanıt değil." ifadesini kullandı.
Kapsayıcı bir sivil liderliğe hızlı bir şekilde geçilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Hunt, ayrıca daha fazla şiddetin yaşanmasının da önüne geçilmesini istedi.
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, gün içinde ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
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