Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ordunun Yönetime El Koymasına Tepkiler

Sudan'da Ordunun Yönetime El Koymasına Tepkiler

51 dakika önce

Mısır, ülkede yönetimin barışçıl bir şekilde değişimi için Sudan halkının tercihlerini destekleme çağrısında bulundu.

Sudan'da Ordunun Yönetime El Koymasına Tepkiler, System.String[]
Mısır, ülkede yönetimin barışçıl bir şekilde değişimi için Sudan halkının tercihlerini destekleme çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordunun ülke yönetimine el koymasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır, uluslararası toplumu Sudan halkının seçimlerini ve bu kritik tarihi aşamada üzerinde uzlaşı sağlanacak seçenekleri desteklemeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kardeş ve dost ülkelere de Sudan'ı desteklemeleri ve daha iyi bir gelecek için barışçıl geçişi gerçekleştirmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

"Sudan halkının ve ulusal ordusunun bu kritik aşamayı ve sorunları aşabilme gücüne güvenimiz tamdır." ifadesine yer verilen açıklamada, Mısır'ın iki ülke halkı arasındaki derin bağları, iki kardeş halkı bir araya getiren yol ve kader birliği ışığında muhafaza etmekte kararlı olduğu kaydedildi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:19 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak Gamze Özçelik, Sudan'daki Siyasi Krizden Dolayı Yardım Planlarını İptal Etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:10:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ordunun Yönetime El Koymasına Tepkiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]