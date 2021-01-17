Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Etiyopya'yla sınır anlaşmazlığında gizli gündemimiz yok" - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Etiyopya'yla sınır anlaşmazlığında gizli gündemimiz yok"

17.01.2021 09:57

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı konusunda gizli bir gündeminin olmadığını açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı konusunda gizli bir gündeminin olmadığını açıkladı.

Başkent Hartum'da özel sektörün girişimiyle Etiyopya sınırında konuşlanan orduya destek amacıyla başlatılan bağış kampanyasında konuşan Burhan, Addis Ababa yönetimiyle yaşanan anlaşmazlığın birileri tarafından yönlendirildiği şeklindeki açıklamaların asılsız olduğunu söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak sınırların kapatılması konusunda anlaştıklarını aktaran Burhan, Sudan ordusunun da sınırda tam olarak bunu yaptığını belirtti.

Burhan, "Sudan'ın Etiyopya ile savaşa girmek gibi bir niyeti yok. İki ülke de çözüm istiyor. Etiyopya ile sınır anlaşmazlığında gizli gündemimiz yok. Herhangi bir komşu ülkeyle savaşmanın Sudan'a bir yararı olmaz. Etiyopya ile sınır işaretlerimizin koyulması önemli. Bu bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abdullah Hamduk da aynı programda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında tartışmalı Faşka bölgesinin kalkındırılması ve savaş yerine barışla anılan bir bölgeye dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı. Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Etiyopya'yla sınır anlaşmazlığında gizli gündemimiz yok
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Etiyopya'yla sınır anlaşmazlığında gizli gündemimiz yok
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Etiyopya'yla sınır anlaşmazlığında gizli gündemimiz yok
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Etiyopya'yla sınır anlaşmazlığında gizli gündemimiz yok

Etiyopya, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Etiyopya'yla sınır anlaşmazlığında gizli gündemimiz yok' - Son Dakika


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