Sudan’da ortak tarım projesi başlamadan sona erdi
12 dakika önce
Türkiye'nin yurt dışında ilk kez Sudan'dan tarım arazisi kiralayarak, özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirmeyi planladığı tarımsal yatırım projeleri Sudan'ın söz verdiği arazileri teslim etmemesi nedeniyle hayata geçirilemedi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:03
'nin yurt dışında ilk kez Sudan
'dan tarım arazisi kiralayarak, özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirmeyi planladığı tarımsal yatırım projeleri Sudan'ın söz verdiği arazileri teslim etmemesi nedeniyle hayata geçirilemedi.
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