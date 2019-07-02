Son Dakika Haberleri: Sudan’da ortak tarım projesi başlamadan sona erdi
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Sudan’da ortak tarım projesi başlamadan sona erdi

12 dakika önce

Türkiye'nin yurt dışında ilk kez Sudan'dan tarım arazisi kiralayarak, özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirmeyi planladığı tarımsal yatırım projeleri Sudan'ın söz verdiği arazileri teslim etmemesi nedeniyle hayata geçirilemedi.

Sudan’da ortak tarım projesi başlamadan sona erdi, System.String[]
Türkiye'nin yurt dışında ilk kez Sudan'dan tarım arazisi kiralayarak, özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirmeyi planladığı tarımsal yatırım projeleri Sudan'ın söz verdiği arazileri teslim etmemesi nedeniyle hayata geçirilemedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:03 
Türkiye, Sudan, Ekonomi
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