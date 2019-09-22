Son Dakika Haberleri: - Sudan'da otobüs kazası: 5 ölü
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- Sudan'da otobüs kazası: 5 ölü

50 dakika önce

- Sudan'da otobüs kazası: 5 ölüHARTUM - Sudan'da meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

- Sudan'da otobüs kazası: 5 ölü

HARTUM - Sudan'da meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyinde otobüs kazası meydana geldi. Sudan polisi olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu ifade ederken, görgü tanıkları otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Sudan'da 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında 10 bin kişi hayatını kaybetti.

- Sudan'da otobüs kazası: 5 ölü

Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:24 Kaynak: İHA
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