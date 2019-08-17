Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal...
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Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı.
Sudan Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:13 Kaynak: AA
'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı
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