Son Dakika Haberleri: Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal...
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Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal...

48 dakika önce

Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı.

Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal..., System.String[]
Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı
Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:13 Kaynak: AA
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