Sudan'da patlama: 7 ölü - Son Dakika

Başkent Hartum'un kuzeyindeki Al-Shaqla bölgesinde bir düğün töreninde patlama yaşandı. Patlamada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. - HARTUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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