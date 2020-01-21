Sudan'da patlama: 7 ölü - Son Dakika

Sudan'da patlama: 7 ölü
19 dakika önce
Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen patlamada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen patlamada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Hartum'un kuzeyindeki Al-Shaqla bölgesinde bir düğün töreninde patlama yaşandı. Patlamada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
(İHA)
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