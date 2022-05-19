Sudan'da polis sivil yönetim yanlılarını cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaştırmadı

Sudan'da polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen askeri yönetim karşıtı göstericileri gaz bombasıyla dağıttı.

Demokratik ve sivil yönetim isteyenler, başkent Hartum'un yanı sıra Umdurman, Kadugli, Medeni ve Gadarif kentlerinde sokaklara çıktı.

Hartum'da askeri yönetim aleyhinde slogan atan eylemciler, çok sayıda caddeyi, beton bariyerler, ağaç gövdeleri ve yakılmış lastiklerle trafiğe kapattı.

Polisin merkezi noktalara çıkan yolları kapatması trafikte yoğunluğa neden oldu.

Başkentteki Şerveni, Başdar ve Hadigat El Kuraşi bölgelerinden Cumhurbaşkanlığına ilerlemek isteyen protestocular, polisin yoğun gaz bombasıyla müdahalesi sonrası geri çekildi ve ara sokaklara dağıldı.

Gösterilerde 95 kişi öldürüldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 95 kişi hayatını kaybetti.

Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin geçen hafta başlattığı girişimlerden henüz netice alınamadı.

Yönetimdeki askeri liderler, milli mutabakatın sağlandığı ya da Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarı devretmek istemiyor.