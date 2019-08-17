Son Dakika Haberleri: Sudan'da protestocular ile askeri konsey arasında 'Anayasal Bildiri' imzalandı
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Sudan'da protestocular ile askeri konsey arasında 'Anayasal Bildiri' imzalandı

51 dakika önce

Sudan'da protestocular ile askeri konsey arasında 'Anayasal Bildiri' imzalandıSudan, (DHA)- Sudan'da protesto liderleri ile geçici askeri konsey üyeleri arasında anayasal bildiri imzalandı.

Sudan'da protestocular ile askeri konsey arasında 'Anayasal Bildiri' imzalandı
Sudan, (DHA)- Sudan'da protesto liderleri ile geçici askeri konsey üyeleri arasında anayasal bildiri imzalandı. Bildiri sonucunda, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinin ardından sivil bir hükümete geçiş yolu açıldı.
Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in ordu tarafından devrilmesinin ardından yönetime askeri konsey üyeleri geçmişti. Ülkede sivil hükümet kurulamamış ve protesto gösterileri devam etmişti. Ülkede bugün yapılan anlaşmaya göre, seçim yapılıncaya kadar üç yıldan fazla bir süre boyunca ülkenin yönetimi için ortak askeri-sivil konsey kurulacak. Konsey üyelerinin 6'sı sivil, 5'i asker olacak. Bununla birlikte, politik aktivistler tarafından atanan bir kabine ve yasama organı da kurulacak. Haftalar süren gergin müzakerelerin ardından, her iki taraf da uluslararası baskı ve iç savaş endişesiyle bu anlaşmaya vardı. Kurulan yeni konsey, 20 Ağustos'ta yeni Başbakan atayacak ve 31 Ağustos'ta konsey yemin edip resmi olarak çalışmalarına başlayacak.
ÇAVUŞOĞLU DA ANLAŞMA İÇİN SUDAN'DA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, askeri yönetim ile protestocular arasında imzalanacak bildiri için dün Sudan'a gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, kendi sosyal medya hesabından paylaşımda, 'Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza töreni için dost ve kardeş Sudan'dayız' ifadelerini kullanmıştı.
Sudan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
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