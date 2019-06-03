Son Dakika Haberleri: Sudan'da protestoculara ateş açılmasına kınama
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Sudan'da protestoculara ateş açılmasına kınama

31 dakika önce

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak, yapılanı "tarihin unutmayacağı acı senaryolar" şeklinde değerlendirdi.

Sudan'da protestoculara ateş açılmasına kınama, System.String[]
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak, yapılanı "tarihin unutmayacağı acı senaryolar" şeklinde değerlendirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da gösterilere aşırı güç kullanılarak yapılan müdahaleyi kınıyoruz. Ramazan ve insan demeden gerçekleştirilen bu eylem, masum insanların ölümü ve şiddet görmesiyle sonuçlandı." ifadesine yer verildi.

Müdahale nedeniyle biri 8 yaşında çocuk en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin yaralandığı hatırlatılan açıklamada, Sudan'daki Askeri Konsey'e "tarihin unutmayacağı bu acı senaryoları ikinci kez tekrar etmeme" çağrısında bulunuldu.

Sudan halkının da "yıkıcı bir kaosu hedefleyen bu komplo karşısında tek saf olmaya", kapsamlı uzlaşıyı sağlamaya ve ulusal birlik hükümeti kurmaya davet edildiği açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin yöneticileri ile halkları ve Birleşmiş Milletler'e (BM) aktif bir şekilde bu uygulamalar karşısında durma çağrısı yapıldı.
Sudan'daki olaylar
Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah müdahale etmiş, müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.
Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesi sonrası ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ve yüzlerce insanın açılan ateş sonucu yaralandığını açıklamıştı.
Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Ordu, Sudan, Güncel
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