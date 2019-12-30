Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası - Son Dakika Dünya

Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası

6 saat önce

Sudan'da işkence uygulayarak tutuklu bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiye 27 güvenlik görevlisine idam cezası verildi

Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası, System.String[]

Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in istifasına neden olan protestolar sırasında işkence uygulayarak tutuklu bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiyle 27 polis ve istihbarat çalışanı görevlisine idam cezası verildi.


Öğretmen Ahmed el Hayr'ın şubat ayında öldürülmesi protestolar için bir dönüm noktası olmuştu.

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Polis, Sudan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:17 
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