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Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası
6 saat önce
Sudan'da işkence uygulayarak tutuklu bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiye 27 güvenlik görevlisine idam cezası verildi
Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in istifasına neden olan protestolar sırasında işkence uygulayarak tutuklu bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiyle 27 polis ve istihbarat çalışanı görevlisine idam cezası verildi.
Öğretmen Ahmed el Hayr'ın şubat ayında öldürülmesi protestolar için bir dönüm noktası olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:17
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