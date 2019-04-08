Sudan'da Protestolar Bakanlık Önünde Sürüyor

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer Hassan Ahmed El Beşir'in istifasını isteyen binlerce eylemci Savunma Bakanlığının önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer Hassan Ahmed El Beşir'in istifasını isteyen binlerce eylemci Savunma Bakanlığının önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Polis eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.



Sudan'da halk, Devlet Başkanı Ömer Hassan Ahmed El Beşir'in istifası için eylemlerine devam ediyor. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinde Savunma Bakanlığı önünde toplandı. Hareket eden kamyonlar içindeki polis, "Özgürlük, barış ve adalet" sloganları atan ve ordunun da taleplerini karşılamasını isteyen eylemcilere, biber gazı ile müdahale etti. Asker ise araya girerek eylemcileri korumaya çalıştı. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerini taşıyan araçların sabah saatlerinde göstericilerin toplandığı alana geldiğini aktardı.



Polisin eylemcileri dağıtmak için kullandığı biber gazının ordu kompleksinin yaklaşık beş kilometre ilerisine kadar ulaştığını ifade eden tanıklar, sivillerin biber gazından etkilendiğini dile getirdi. Bölgede yaşayan ve ismini açıklamayan bir Sudanlı, "Gaz bombası kapsülü seslerini duyunca balkona çıktım. Havada gaz kokusu vardı" dedi.



Binlerce eylemci, Cumartesi gününden bu yana Devlet Başkanı El Beşir'in ikametgahı ve Savunma Bakanlığını da içeren bulunduğu ordu komplesi önünde eylemlerini sürdürüyordu.



Sudan'da hükümetin 19 Aralık'ta ekmek fiyatlarına üç kat zam kararı almasının ardından başlayan protestolar kısa süre içerisinde ülke geneline yayılmış ve iktidar karşıtı protestolara dönüşmüştü. - HARTUM

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