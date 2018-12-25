Sudan'da Protestolar Devam Ediyor- Devlet Başkanı Beşir Reform Vaadinde Bulundu
1 saat önce
- Sudan'da protestolar devam ediyor Devlet Başkanı Beşir reform vaadinde bulunduHARTUM - Sudan'da yaşam pahalılığı ve ekmek fiyatlarının yaklaşık 3 kat artması sebebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor.
- Sudan
'da protestolar devam ediyor
Devlet Başkanı Beşir reform vaadinde bulundu
HARTUM - Sudan'da yaşam pahalılığı ve ekmek fiyatlarının yaklaşık 3 kat artması sebebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Devlet Başkanı Ömer el Beşir ise reform vaadinde bulunarak halkı sükunete çağırdı.
Sudan'da yaşam pahalılığı ve ekmek fiyatlarının yaklaşık 3 kat artması sebebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Bağımsız Sendikalar Komisyonu, Hartum
'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürüyüş çağrısında bulundu. Komisyon Temsilcileri Ömer el Beşir'in istifa etmesi için dilekçe vereceklerini duyurdu.
Hainlerin ve ajanların halkı kışkırttığını söyleyen Devlet Başkanı Ömer el Beşir ise reform vaadinde bulunarak halkı sükunete çağırdı. Arap Birliği
Genel Sekreter
Yardımcısı Hüsam Zeki ise, "Sudan'daki olaylar ülkenin iç meselesidir" dedi.
Uluslararası Af Örgütü
, protestolarda 37 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:13 Kaynak: İHA
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