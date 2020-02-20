Sudan'da protestolar yeniden alevlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sudan'da protestolar yeniden alevlendi - Son Dakika

Sudan'da protestolar yeniden alevlendi

7 saat önce

Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü.

Sudan'da protestolar yeniden alevlendi, System.String[]

Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü.


Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etmek için halk sokaklara döküldü. Sokağa dökülen binlerce kişiye polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. - HARTUM

Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
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