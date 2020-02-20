Sudan'da protestolar yeniden alevlendi - Son Dakika

Sudan'da protestolar yeniden alevlendi
18 dakika önce
Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü.
Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etmek için halk sokaklara döküldü. Sokağa dökülen binlerce kişiye polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.
(İHA)
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