Sudan'da protestolar yeniden alevlendi - Son Dakika
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Sudan'da protestolar yeniden alevlendi

18 dakika önce

Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü.

Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü.

Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etmek için halk sokaklara döküldü. Sokağa dökülen binlerce kişiye polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

(İHA)

Sudan'da protestolar yeniden alevlendi

Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
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