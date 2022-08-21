Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 79'a çıktı

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Sel felaketlerinde 30 kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin zarar gördüğünü dile getiren Abdulrahim, başkent Hartum 'un dışında ülkenin 18 eyaletinin çoğunun yağış ve sellerden etkilendiğini söyledi.

Sudan Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Abdülcelil Abdulrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede hazirandan bu yana sağanakların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 79'a çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

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