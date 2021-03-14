Sudan'da savunma sporu Jiu Jitsu'ya ilgi her geçen gün artıyor - Son Dakika

Sudan'da savunma sporu Jiu Jitsu'ya ilgi her geçen gün artıyor

14.03.2021 19:41
Sudan'da savunma sporu Jiu Jitsu'ya ilgi her geçen gün artıyor, System.String[]

Sudan'da, uzak doğu savunma sporlarından Jiu Jitsu özellikle kadın sporcular arasında son zamanlarda popüler hale gelmeye başladı.

Sudan'da, uzak doğu savunma sporlarından Jiu Jitsu özellikle kadın sporcular arasında son zamanlarda popüler hale gelmeye başladı.

Sudan Jiu Jitsu şampiyonasının ikincisi, erkek ve kadın 12 sporcunun katılımıyla başkent Hartum'da başladı.

Muhafazakar bir toplum yapısına sahip Sudan'da, henüz uluslararası tanınırlığı olmayan şampiyonaya ilgi artıyor.

AA muhabirine konuşan Teknik Direktör Aye Avad, geçen yıl 7 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın bu yıl 12 kişiyle 2'ncisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avad, "Uzakdoğu dövüş sanatı Jiu Jitsu, Afrika'da 2015'ten bu yana yapılan yeni bir spor dalı. Sudan'da bu spora ilgi her geçen gün artıyor. Sudan'da birçok insan judoyu bilir. Jiu Jitsu kuralları bakımından judo ile benzerlik gösteriyor. Boks sporunda güç önemlidir mesela ancak Jiu Jitsu'da ise teknik ön plandadır. Jiu Jitsu, şu an insanlara biraz garip geliyor ancak zamanla ilginin daha da artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesini zor da olsa ikna ederek Jiu Jitsu'ya başladığını anlatan sporculardan Hala Nasreddin de "Ailem sağlığıma zarar geleceği endişesiyle başlarda karşı çıkıyordu ancak zamanla alıştılar. Şimdi antrenmanlar ve müsabakalara birlikte geliyoruz." diye konuştu.

Sudan Jiu Jitsu müsabakaları, bir hafta devam edecek.

Jiu Jitsu, Hartum, Sudan, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da savunma sporu Jiu Jitsu'ya ilgi her geçen gün artıyor - Son Dakika


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