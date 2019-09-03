Son Dakika Haberleri: Sudan'da sel felaketi: 78 ölü, 100 yaralı
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Sudan'da sel felaketi: 78 ölü, 100 yaralı

2 saat önce

Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölülerin sayısının 78, yaralı sayısının ise 100'e yükseldiği açıklandı.

Sudan'da sel felaketi: 78 ölü, 100 yaralı, System.String[]

Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölülerin sayısının 78, yaralı sayısının ise 100'e yükseldiği açıklandı. Sudan'da Ağustos ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açmıştı. Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde ölülerin sayısının 78'e, yaralı sayısının ise 100'e yükseldiğini duyurdu. Sel felaketinin en çok zarar verdiği bölge Beyaz Nil eyaleti olurken, ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişinin selden etkilendiği kaydedildi. Sel felaketi özellikle başkent Hartum ve 14 eyalette bulunan okulda eğitime ara verilmesine ve hastanelerde de hizmetin durmasına neden oldu. Sudan'daki İnsani Yardımlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Vekili Muhammed Fazlallah yaptığı açıklamada, "Sel felaketinden 35 bin 239 aile ve 340 bin kişi etkilendi" dedi. Birleşmiş Milletler raporuna göre, ülkede sel nedeniyle 37 bin ev hasar gördü. Şiddetli yağışların Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
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