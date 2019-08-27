Son Dakika Haberleri: Sudan'da sel felaketi onlarca insanın ölümüne neden oldu
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Sudan'da sel felaketi onlarca insanın ölümüne neden oldu

1 saat önce

Sudan'ı vuran sel felaketinde onlarca insan ve binlerce hayvan hayatını kaybetti, on binlerce kişi evsiz kaldı.

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Sudan'ı vuran sel felaketinde onlarca insan ve binlerce hayvan hayatını kaybetti, on binlerce kişi evsiz kaldı.

Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:27 
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