Sudan'da sel felaketi onlarca insanın ölümüne neden oldu
1 saat önce
Sudan'ı vuran sel felaketinde onlarca insan ve binlerce hayvan hayatını kaybetti, on binlerce kişi evsiz kaldı.
Sudan'ı vuran sel felaketinde onlarca insan ve binlerce hayvan hayatını kaybetti, on binlerce kişi evsiz kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:27
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