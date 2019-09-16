Son Dakika Haberleri: Sudan'da sel felaketinde ölü sayısı 85'e yükseldi
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Sudan'da sel felaketinde ölü sayısı 85'e yükseldi

1 saat önce

Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 85'e çıktı.

Sudan'da sel felaketinde ölü sayısı 85'e yükseldi, System.String[]

Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 85'e çıktı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Süleyman Abdulcabbar'a dayandırdığı haberine göre, haziran-eylül arasında meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi, 133 kişi de yaralandı.

Selden 69 bin ev ile kamuya ait 117 bin iş yeri zarar görürken, evlerin neredeyse yarısı tamamen yıkıldı, 4 binin üzerinde hayvan da telef oldu.

Sudan, özellikle ağustos başında etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor.

Ülkenin 18 eyaletinin 16'sında etkili yağışlarda felaketzedeler, çoğunlukla boğulma ya da elektrik çarpması gibi nedenlerle hayatlarını kaybediyor. Evlerin genelinin temelsiz ve topraktan yapılması, altyapı yetersizliği kayıpların artmasına neden oluyor.

Ülke ayrıca sel sonrası salgın hastalıklarla da mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı, kolera nedeniyle Mavi Nil eyaletinde 5 kişinin öldüğünü duyururken, bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi de Darfur eyaletinde 8 kişinin sıtma yüzünden yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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