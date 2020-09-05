Sudan'da sel nedeniyle ohal ilan edildi - Son Dakika

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi ülkede yaşanan şiddetli sel nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Sudan'da meydana gelen sel nedeniyle Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi,3 aylık bir süreyle olağanüstü hal ilan etti. En az 99 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından ülke doğal afet bölgesi olarak tanımlandı.

Sudan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Lina Al-Sheikh," Sudan'i vuran selde 99 kişi hayatını kaybederken 46 kişi de yaralandı. yarım milyondan fazla kişinin etkilendiği selde 100 binden fazla evi yıkıldı" ifadelerini kullandı. Bakan Al-Sheikh" Bu yıl etkili olan şiddetli yığış ve selin 1946 ve 1988 yıllarında görülen yığış ve sel rekorlarını geçti" sözlerine ekledi.

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi ülkedeki durumun anlaşılabilmesi için Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı bir üst komite kurulacağını duyurdu.

(Muhammed Rabah/İHA)