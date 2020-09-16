Sudan'da sel nedeniyle okullar 2 ay geç açılacak - Son Dakika

Sudan'da sel nedeniyle okullar 2 ay geç açılacak

Sudan'da haziran ayından bu yana etkili olan seller nedeniyle okulların açılışı yaklaşık 2 ay ertelendi.

Sudan'da sel nedeniyle okullar 2 ay geç açılacak, System.String[]

Sudan'da haziran ayından bu yana etkili olan seller nedeniyle okulların açılışı yaklaşık 2 ay ertelendi.

Eğitim Bakanı Muhammed el-Emin et-Tum, resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, sel nedeniyle okulların çoğunda hazırlıklar tamamlanamadığı için ders yılının başlangıcının 27 Eylül'den 22 Kasım'a ertelendiğini belirtti.

Sel ve taşkınlarda 114 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 114 kişi hayatını kaybetti.

Seller nedeniyle 54 kişi yaralandı, 86 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Taşkınlarda 40 bin dönümden fazla tarım alanı da zarar gördü.?

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül'de, ülkedeki sel felaketi nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Haziran, Eylül, Sudan, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da sel nedeniyle okullar 2 ay geç açılacak - Son Dakika

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