Son Dakika Haberleri: Sudan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Sudan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi

19 dakika önce

Sudan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldiSudan, (DHA)- Sudan'da Temmuz ayının başında başlayan yoğun yağış ve sel can almaya devam ediyor.

Sudan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Sudan, (DHA)- Sudan'da Temmuz ayının başında başlayan yoğun yağış ve sel can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 62'ye yükseldiğini açıklarken, 98 kişinin de yaşanan afet sonucu yaralandığını duyurdu.

Başkent Hartum dahil olmak üzere, Temmuz ayında başlayan yoğun yağışlar ülkenin 15 eyaletinde yaklaşık 200 bin kişiyi etkiledi. Yoğun yağış ve selden en çok etkilenen bölge ise Beyaz Nil Eyaleti oldu. Sudan haber ajansı SUNA, yoğun yağışlardan etkilenen Nil Nehri'nin en büyük sorun olduğuna işaret etti. 37 binden fazla evin yıkıldığı veya zarar gördüğü açıklanırken, Birleşmiş Milletler, Sudan'daki genel insani durum için 1,1 milyar dolar yardıma ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Sudan'da yağışların Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği duyuruldu.

Sudan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu
Güngören'de kocasını öldüren kadın: Öldürmedim, kendimi savundum, o beni öldürecekti Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 12:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]