Sudan'da şiddetli yağış ve fırtınada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer eyaletlerde cuma günü başlayan şiddetli yağış ve fırtına sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı.

Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, ülkenin bazı bölgelerinde 5 gündür süren yağış ve fırtına sonucu seller meydana geldi.

Sel felaketinde pek çok ev ve iş yerini su basarken, 1872 ev yıkıldı.

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a yükseldi.

Yetkililer, iki gün daha şiddetli yağış ve fırtınanın devam edeceği tahmininde bulunurken, vatandaşları tedbir almaları noktasında uyardı.

Hükümet, felakette zarar görenlere destek için sivil toplum örgütlerini desteğe çağırdı.