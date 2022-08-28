Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 99'a yükseldi - Son Dakika
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Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 99'a yükseldi

28.08.2022 21:44
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 99'a yükseldi

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı artıyor. Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi sözcüsü Abdul-Jalil Abdul-Rahim yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan sel felaketinde can kaybının 99'a yükseldiğini ifade ederek, 93 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Abdul-Rahim, sellerde yaklaşık 24 bin evin tamamen, 35 binden fazla evin ise kısmen yıkıldığını açıklayarak, 2 bin dönümden fazla tarım arazisinin sellerden etkilendiğini belirtti.

OHAL ilan edilmişti

Bakanlar Kurulu, 21 Ağustos'ta seller nedeniyle Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerinde OHAL ilan etmişti.

Sudan'da 2020'de de OHAL ilan edilmişti

Sudan'da genellikle haziran ayında başlayan yağışlar eylül ayına kadar sürerken, ağustos ve eylülde sık sık sel ve su baskınları yaşanır. Sudan'da 2020'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş ve afetten 100 binden fazla ev etkilenmişti. Ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti. - HARTUM

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 99'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 99'a yükseldi - Son Dakika
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