Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi - Son Dakika
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Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi

02.09.2022 22:44
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Sağanak yağışlar nedeniyle 105 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Sel felaketinde 34 bin 328 evin zarar gördüğü ve 46 bin 428 evin ise tamamen yıkıldığı belirtilirken, 225'ten fazla kamu tesisinin ve 108'den fazla mağaza ile deponun da hasar aldığı açıklandı.

OHAL ilan edilmişti

Bakanlar Kurulu, 21 Ağustos'ta seller nedeniyle Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerinde OHAL ilan etmişti.

Sudan'da genellikle haziran ayında başlayan yağışlar eylül ayına kadar sürerken, ağustos ve eylülde sık sık sel ve su baskınları yaşanır. Sudan'da 2020'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş ve afetten 100 binden fazla ev etkilenmişti. Ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti. - HARTUM

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Kaynak: İHA

Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi - Son Dakika
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