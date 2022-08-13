Sudan'ı sel vurdu: 51 ölü, 24 yaralı - Son Dakika
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Sudan'ı sel vurdu: 51 ölü, 24 yaralı

13.08.2022 15:20
Sudan'ı sel vurdu: 51 ölü, 24 yaralı

Sudan'da şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Sudan'da şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Sudan'ın Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletlerinde şiddetli yağışlar selde neden oldu. Yetkililer 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Nil Nehri Eyaleti hükümeti, eyaleti diğer şehirlere bağlayan ana yolların sel nedeniyle aşındığını belirtti.

Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Tuğgeneral Abdul Jalil Abdul Rahim ise sel nedeniyle 5 bin 345 evin 2 bin 845'inin kısmen, 16 kamu tesisinin ise tamamen çöktüğünü açıkladı. - HARTUM

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Kaynak: İHA

Nil Nehri, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sudan'ı sel vurdu: 51 ölü, 24 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'ı sel vurdu: 51 ölü, 24 yaralı - Son Dakika
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