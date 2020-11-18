Sudan'da silahlı hareketlerin liderlerinden birlik mesajı - Son Dakika

Sudan'da geçiş hükümetiyle nihai barış anlaşması imzalayan çok sayıda silahlı hareketi bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi liderleri, çatışmaların sona erdiği yeni dönemde, ülke menfaatleri için farklılıkların ortadan kaldırılması, birlik ve beraberlik içinde yeni Sudan'ı inşa etme çağrısı yaptı.

Abdullah Hamduk'un başbakanı olduğu geçiş dönemi hükümetiyle 3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalayıp, güç ve servet paylaşımını öngören bir uzlaşıyla siyaset arenasına dönen Devrimci Cephesi liderleri, başkent Hartum'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, Sudan'ın girdiği yeni süreci değerlendirdi.

Devrimci Cephesi lideri El Hadi İdris, siyasi liderlerin hayati meselelerdeki fikir ayrılığının ülkeyi hedeflerinden uzaklaştırdığını söyledi.

Sudan devriminin sivil asker tüm bileşenlerini ülke menfaatleri için farklılıkları sonlandırmaya çağıran İdris, "Herkesin istikrarın keyfini süreceği bir vatan inşa etmek için olumlu çalışmalar yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"Hartum'a savaş için gelmedik"

Cephenin Başkan Yardımcısı ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Mavi Nil eyaletindeki lideri Malik Agar, "Savaşa harcanacak enerji, olumlu işlere aktarılmalı. Yoksullar, yerlerinden edilmişler ve mültecilerin yanındayız çünkü onlar çok acı çekti." ifadelerini kullandı.

Savaşı geride bıraktıklarını, darbeler döneminin geri dönüşü olmayacak şekilde sona erdiğini belirten Agar, "Çünkü sokak bunu reddediyor. Uluslararası toplum bunu reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin kaynaklarının üretim için kullanılması gerektiğini belirten Agar, bölünmeye karşı olduklarını, Güney Sudan ayrıldığında bile Sudan'ın birliğinden yana olduklarını, Mavi Nil ve Güney Kurdufan'ın özerklik meselesinin "Birleşik Sudan" kapsamında gerçekleşeceğini savundu.

Korumalarının sayısının eleştirilmesiyle ilgili olarak Agar, "Hartum'a savaş için gelmedik, uzlaşma uyarınca barışın mimarı olarak geldik. Yanımızdakiler koruma amaçlı geçici olarak geldiler. Çeşitliliği yansıtacak şekilde profesyonel orduya katılacaklar. "diye konuştu.

-"Kapsamlı bir ulusal uzlaşı sağlanmalı"

Devrimci Cephesi Genel Sekreteri ve Sudan Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim de şunları söyledi:

"Savaş sayfası sonsuza dek kapandı ve barış yolculuğuna başladık. Toplumsal barışın sağlanmasını arzuluyoruz. Devrimimizin başlamasını istiyorsak kapsamlı bir ulusal uzlaşının sağlanması gerekiyor. Adalet olmadan barış sağlanamaz yoksa kurbanlar hukuku kendi elleriyle sağlarlar. Adalet partizan olmayan bir yargı sistemine geçmeli."

Cibril, Hartum'a gelen silahlı hareket liderlerinin intikam peşinde koşmadıklarını belirterek, affetmek ve kardeşlik için burada bulunduklarını sözlerine ekledi.

Birleşik Halklar Cephesi lideri Halid İdris de "Ellerimizi doğu Sudan'ın tüm bileşenlerine uzatıyoruz ve krizin temel nedenlerine karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

İdris, bölge halkının sorunlarını tartışmak için önümüzdeki günlerde bir danışma konferansı düzenleneceğini kaydetti.

Nihai barış 3 Ekim'de Güney Sudan'da imzalanmıştı

Sudan geçiş hükümetiyle Güney Sudan'da nihai barış anlaşması imzalayan isyancı silahlı hareketlerden Devrimci Cephesi lideri El Hadi İdris, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim, Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Mini Arko Minawi ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütünün Mavi Nil eyaletindeki lideri Malik Agar, kutlamalar için pazar günü başkent Hartum'a gelmişti.

Sudan hükümeti ile ülkenin farklı bölgelerinde Devrimci Cephesi çatısı altındaki silahlı gruplar, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalamıştı.

Sudan Devrimci Cephesinin önde gelen grupları arasında, batıdaki Darfur'da etkin "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve Sudan Kurtuluş Hareketi/Ordusu (SLM/A) ile Mavi Nil ve Güney Kurdufan'daki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütleri yer alıyor.

Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde 2011'den bu yana hükümet güçleriyle çatışan SPLM-N örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu barış sürecine katılmayı reddetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.