Son Dakika Haberleri: Sudan'da silahlı hareketlerle müzakere komitesi kurulacak
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Sudan'da silahlı hareketlerle müzakere komitesi kurulacak

20 dakika önce

Sudan'da ülkedeki silahlı hareketlerle müzakerelerde bulunacak Yüksek Komite kurulması için bir kararname çıkarıldı.

Sudan'da silahlı hareketlerle müzakere komitesi kurulacak, System.String[]
Sudan'da ülkedeki silahlı hareketlerle müzakerelerde bulunacak Yüksek Komite kurulması için bir kararname çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:58 
Sudan, Ekonomi
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