Sudan'da silahlı hareketlerle müzakere komitesi kurulacak
20 dakika önce
Sudan'da ülkedeki silahlı hareketlerle müzakerelerde bulunacak Yüksek Komite kurulması için bir kararname çıkarıldı.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:58
'da ülkedeki silahlı hareketlerle müzakerelerde bulunacak Yüksek Komite kurulması için bir kararname çıkarıldı.
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