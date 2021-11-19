Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteriler sürüyor - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri müdahale karşıtlarının sivil yönetim talebiyle düzenlediği gösterilerde polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ordunun 25 Ekim'deki müdahalesi, sivil hükümetin feshi ve olağanüstü hal uygulamasına karşı çıkan bir grup eylemci, Dim bölgesinde gösteri düzenledi.

Polis eylemcileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Başkentin birçok mahallesinde de benzer gösteriler düzenlendi. Polis, başkent genelinde barikatlarla yolları kapatan ve araç lastikleri yakan protestoculara da gaz bombalarıyla müdahale etti.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konsey'in başkanlığına kendisini getirmişti.

-Gösterilerde 39 kişi öldü

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, 17 Kasım'da Hartum'da düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerince yapılan müdahalede 15 göstericinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Komite, 25 Ekim'den bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısının 39'a yükseldiğini bildirmişti.

Sudan Emniyet Genel Müdürü Halid Mehdi dün basına yaptığı açıklamada, polisin, askeri yönetim karşıtı protestolardaki barışçıl göstericilere ateş açmadığını ve protestoları dağıtmak için uluslararası standartlara uygun göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ileri sürmüştü.

Mehdi, "Polis, cop ve gaz bombalarıyla mümkün olan asgari güvenlik gücünü kullandı. Polisin resmi kayıtlarında, gösterilerde ölen ve yaralananlarla ilgili herhangi bir rakam veya istatistik yok." ifadesini kullanmıştı.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı gruplar dün, sivil itaatsizlik ve gösteri çağrısı yapmıştı.