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Sudan'da sivillerin katledilmesi Avusturya'da protesto edildi

53 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup gösterici, önceki gün Sudan'da güvenlik güçleri tarafından 60'tan fazla sivilin katledilmesini protesto etti.

Sudan'da sivillerin katledilmesi Avusturya'da protesto edildi, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup gösterici, önceki gün Sudan'da güvenlik güçleri tarafından 60'tan fazla sivilin katledilmesini protesto etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Sudan bayraklarının yanı sıra askeri yönetim karşıtı pankartlar açtı.
Gösteride konuşan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, son 2 günde Sudan'ın başkenti Hartum'da 60'ın üzerinde sivilin acımasızca katledildiğini hatırlattı.
Pröbsting, Sudan'da ordu tarafından insanlar hunharca katledilirken, dünyanın ise yaşananları seyretmenin dışında somut bir adım atmadığına dikkati çekerek, "Bu katliamlar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın diktatörlerinin Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı askeri ve mali açıdan desteklemesiyle mümkün oldu." dedi.
Sudan'da katliamların sonlandırılması için askeri yönetime karşı uluslararası baskıların arttırılması gerektiğini vurgulayan Michael Pröbsting, Sudan'da askeri otoritenin bertaraf edilmesi için sivil direnişin her platformda desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Sudan'da askeri rejim boykot edilmeli"
Irkçılık karşıtı sivil toplum örgütü Linkswende'nin sözcüsü Karin Wilflingseder de askeri cunta tarafından özgür ve demokratik bir Sudan talebinde bulunan sivillerin katledilmesinin en sert şekilde kınanarak, boykot edilmesi gerektiğini söyledi.
Wilflingseder, "Uluslararası toplum bu kanlı rejimle bütün ilişkilerini sonlandırmalıdır. Avrupa Birliği (AB), Avusturya, özgürlükleri için mücadele yürüten Sudanlıları desteklemesi gerekiyor. Avrupa'nın sıklıkla şikayet ettiği göçmen sorunu bu tür rejimler yüzünden yaşanıyor. Kimse ülkesini terk ederek mülteci olmayı arzulamıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sudanlı yazar Dr. Ishraga Mustafa Hamid ise Sudanlıların, seçimlerin yapılması için sivil bir geçiş hükümeti talep ettiklerini, İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı yaşadığı bugünlerde Sudanlıların büyük bir hüzün içinde olduğunu dile getirdi.
Hamid, katliamlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın Viyana'daki büyükelçilikleri önünde ilerleyen günlerde yeni gösterilerin yapılacağı bilgisini de paylaştı.
- Sudan'daki olaylar
Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesine göre en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun yönetime el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:23 Kaynak: AA
Viyana, Avusturya, Sudan, Güncel
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