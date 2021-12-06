Sudan'da siyasi anlaşma karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum ve birçok kentte geçen ay imzalanan siyasi anlaşmaya tepki olarak protesto gösterileri düzenlendi.

Başkent Hartum'un Dim, Şecera, Sittin Caddesi bölgeleri ile Nil Nehri'nin karşı yakasındaki Umdurman'ın Sevra ve Bahri bölgelerinde Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk arasında imzalanan siyasi anlaşmaya tepki gösterenler sokağa çıktı.

Yaktıkları araç lastikleri ve kaldırım taşlarıyla ana yolları trafiğe kapatan göstericiler, mevcut anlaşmanın iptali ve yönetimin sivillere bırakılması yönünde sloganlar attı.

Hartum'daki, Cuba Caddesi'nde askeri müdahale ve siyasi anlaşma karşıtı göstericiler ile karşıt bir grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada AA ekibine ait araç atılan taşlardan zarar gördü.

El Cezira, Kesele, Güney Darfur ve Doğu Darfur eyaletlerindeki bazı kentlerde de benzer gösteriler düzenlendi.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri darbe ile hükümetin feshedilmesi üzerine iktidar ortaklığı sona eren sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri, darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle ülke genelinde gösteri çağrısı yapmıştı.

Gösterilerde 44 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Karara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre 25 Kasım'dan bu yana süren gösterilerde 44 kişi hayatını kaybetti.