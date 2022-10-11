Sudan'da "siyasi çözümün hızlandırılması" isteniyor

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AFB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" temsilcileri, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile siyasi çözümün hızlandırılmasını görüştü.

3'lü mekanizma sözcüsü Büyükelçi Muhammed Belış, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, toplantıda Sudan siyaset sahnesindeki gelişmeler ve mevcut siyasi krizden çıkış yollarının ele alındığını belirtti.

Belış, mümkün olan en geniş uzlaşıyla Sudanlıların kendilerinin tasarlayacağı bir siyasi çözümün hızlandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sudan'ın bir açılıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Belış, "Arzulanan demokratik dönüşümü sağlamak ve yeni Sudan'ı inşa etmek istiyorsak diyalog kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir rejiminin 11 Nisan 2019'daki askeri müdahale ile yıkılmasının ardından ordu, silahlı hareketler ve sivil gruplar arasında 17 Ağustos 2019 ve 21 Kasım 2021'de yönetim krizini ortadan kaldırmak için Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren siyasi anlaşmalar imzalanmış ancak taraflar arasındaki derin anlaşmazlıklar nedeniyle ittifaklar kalıcı olmamıştı.

Ordu, son olarak güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.

Burhan, sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini ve güvenlik ve savunmadan sorumlu olacak Yüksek Savunma Konseyi kurulacağını bildirmişti.

Askeri liderler, iktidarı 2023'te seçimle gelecek hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.