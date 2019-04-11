Son Dakika Haberleri: Sudan'da Siyasi Kaynaklar, Askerlerin İktidardaki Ulusal Kongre Partisi Liderlerini Gözaltına...

Sudan'da Siyasi Kaynaklar, Askerlerin İktidardaki Ulusal Kongre Partisi Liderlerini Gözaltına...

43 dakika önce

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.

Sudan'da Siyasi Kaynaklar, Askerlerin İktidardaki Ulusal Kongre Partisi Liderlerini Gözaltına..., System.String[]
Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:11 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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