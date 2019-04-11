Sudan'da Siyasi Kaynaklar, Askerlerin İktidardaki Ulusal Kongre Partisi Liderlerini Gözaltına...
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Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:11 Kaynak: AA
'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti
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