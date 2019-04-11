Son Dakika Haberleri: Sudan'da Sürecin Barışçı Şekilde Yürütülmesini Temenni Ediyoruz"

Sudan'da Sürecin Barışçı Şekilde Yürütülmesini Temenni Ediyoruz"

2 dakika önce

Türkiye, Sudan'da yaşanan sürecin, anayasal demokrasiye bağlı, halkın isteklerini karşılayacak ve barışçı şekilde yürütülmesi temennisinde bulundu.

Sudan'da Sürecin Barışçı Şekilde Yürütülmesini Temenni Ediyoruz
Türkiye, Sudan'da yaşanan sürecin, anayasal demokrasiye bağlı, halkın isteklerini karşılayacak ve barışçı şekilde yürütülmesi temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Sudan halkının ülkede huzur ve istikrarın bir an önce tesisini ve ekonomik güçlüklerin aşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını beklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sürecin anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz. Sudan'ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için elzemdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan'da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir."

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:30 Kaynak: AA
Huzur, Türkiye, Sudan, Güncel
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