Farklı kurumlar ve şehirlerde öğrendikleri Türkçe, onlarca Sudanlıya Türk kurumlarında iş sahibi olmanın kapılarını açtı. AA muhabiri, Türkçe öğrendikten sonra Sudan'da TİKA, Türkiye Maarif Vakfı Okulları, YEE, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve Anadolu Ajansı gibi kurumlarda çalışma imkanı bulan Sudanlılarla görüştü. Anadolu Ajansında (AA) serbest muhabir olarak çalışan Ahmed Osama Satti, AA muhabirine açıklamada bulundu.

2 yılda 170 kilo veren çift: 'Hayatımız o kadar değişti ki şok içindeyiz'

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sudan'da tanıştıkları Türkçe ile hayatları değişti (4) - Son Dakika

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