Sudan'da tanıştıkları Türkçe ile hayatları değişti (4) - Son Dakika
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Sudan'da tanıştıkları Türkçe ile hayatları değişti (4)

30.06.2022 14:46

Farklı kurumlar ve şehirlerde öğrendikleri Türkçe, onlarca Sudanlıya Türk kurumlarında iş sahibi olmanın kapılarını açtı.

Farklı kurumlar ve şehirlerde öğrendikleri Türkçe, onlarca Sudanlıya Türk kurumlarında iş sahibi olmanın kapılarını açtı. AA muhabiri, Türkçe öğrendikten sonra Sudan'da TİKA, Türkiye Maarif Vakfı Okulları, YEE, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve Anadolu Ajansı gibi kurumlarda çalışma imkanı bulan Sudanlılarla görüştü. Anadolu Ajansında (AA) serbest muhabir olarak çalışan Ahmed Osama Satti, AA muhabirine açıklamada bulundu.

YORUMLAR
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Koruyucu ailesi oldukları evlatlarıyla hayatları değişti Koruyucu ailesi oldukları evlatlarıyla hayatları değişti 2 yılda 170 kilo veren çift: 'Hayatımız o kadar değişti ki şok içindeyiz' 2 yılda 170 kilo veren çift: 'Hayatımız o kadar değişti ki şok içindeyiz'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da tanıştıkları Türkçe ile hayatları değişti (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'da tanıştıkları Türkçe ile hayatları değişti (4) - Son Dakika
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