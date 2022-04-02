Sudan'da teknenin batması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sudan'da teknenin batması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi

02.04.2022 23:10
Sudan'da teknenin batması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi

Sudan'ın güney doğusundaki Sinnar eyaletinde, Mavi Nil Nehri'nde yaşanan tekne kazasında, 11'i aynı aileden, 13 kişinin cesedine ulaşıldı.

Sudan'ın güney doğusundaki Sinnar eyaletinde, Mavi Nil Nehri'nde yaşanan tekne kazasında, 11'i aynı aileden, 13 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ulusal basındaki haberlerde, 13 kişi yaşamını yitirdiği kazanın nedenine yer verilmezken, teknedeki yolcuların çoğunluğunu tarım işçisi kadınların oluşturduğu belirtildi.

Sudan Kızılayı, sivil savunma ekipleri ve gönüllülerin, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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Nil Nehri, Tarım, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sudan'da teknenin batması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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