Sudan'da telefon ve internet hatları kesildi - Son Dakika
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Sudan'da telefon ve internet hatları kesildi

30.06.2022 12:04
Sudan'da telefon ve internet hatları kesildi

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrası sivil yönetim yanlısı gösteriler 9. ayına girerken, bugün beklenen büyük protestolar öncesinde internet ve telefon hatları kesildi.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrası sivil yönetim yanlısı gösteriler 9. ayına girerken, bugün beklenen büyük protestolar öncesinde internet ve telefon hatları kesildi.

Başkent Hartum'daki önemli noktalarda güvenlik tedbirleri artırılırken birçok esnaf iş yerini açmadı.

Toplu taşıma araçlarının da çalışmadığı başkentte sabah saatlerinde internet ve telefon hatları kesildi.

Bazı ana yollar ve başkenti diğer bölgelere bağlayan köprüler de kapatıldı.

Sudan'da neler yaşanmıştı?

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Hartum Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, "iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik" çağrısı yapmıştı.

Yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da, Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Başbakan Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıkladı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, 25 Ekim'den bu yana süren protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 103 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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