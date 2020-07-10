Sudan'da temel hak ve özgürlükleri genişleten yeni reformlar yasalaştı - Son Dakika

Sudan hükümeti, insan haklarını kısıtlayan bazı kanunlarda değişikliğe gitti ve siber suçlar ile dolandırıcılıkta cezaları artıran yeni yasalar çıkardı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 Hukuk ve Adalet Sisteminde Reform Kanunu ile kadın haklarının iyileştirilmesi, kadının toplumsal hayattaki konumunun güçlendirilmesi, onurunun korunması, siber suçlarla mücadele ve ceza kanununda bazı değişiklikleri içeren yeni maddeler yasalaştı.

Anayasal Bildiri Belgesi'nin 8'inci maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, kadın ile çocukların haklarını kısıtlayan, onurunu zedeleyen kadın sünneti ve kadınların yurt dışına eşlerinin izni olmadan ve tek başına çıkmasının engellendiği bazı uygulamalar iptal edildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemelerin getirildiği kanunla da gizliliğin korunması, kişilik haklarına zarar veren yayınların önlenmesi ve cezaların arttırılması hedefleniyor.

Ayrıca kendisini sahte kimlik ve bilgilerle tanıtanlara yönelik 6 aylık hapis cezası da 10 yıla çıkarıldı.

Bakanlık, söz konusu kanunların Sudan adalet sistemini uluslararası standartlara çıkarmak amacıyla bir temel görevi üstleneceğini kaydetti.