Sudan'da trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Sudan'da meydana gelen iki trafik kazasında 31 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sudan'da meydana gelen iki trafik kazasında 31 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, başkent Hartum'u kuzey ve doğudaki illere bağlayan Tehaddi kara yolunda iki ayrı noktada trafik kazaları yaşandı.

Ebu Halime bölgesinde kamyon ile pikabın çarpışması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Vad Ramli bölgesi yakınlarında bir otobüsün devrilmesi sonucu ise 18 kişi öldü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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